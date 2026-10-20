Sound of Europe

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie unser Kontinent eigentlich klingt? Die Chorvereinigung Weil der Stadt e.V. lädt Sie ein zu einem unvergesslichen Abend voller Rhythmus, Harmonien und Emotionen.

Kommen Sie an Bord unserer turbulenten Europatournee! Wir sprengen musikalische Grenzen und präsentieren Ihnen die atemberaubende Vielfalt, die Europa zu bieten hat – von den feurigen Klängen des Südens über die melancholischen Melodien des Nordens bis hin zu vertrauten und überraschenden Rhythmen aus dem Westen und Osten.

Ihr Reiseplan für diesen Abend: Damit Sie auf unserer rasanten Tournee durch die europäischen Notenlinien nicht die Orientierung verlieren, führt Sie eine spannende und unterhaltsame Moderation durch den Abend. Unsere "Reiseleiter" versorgen Sie mit packenden Hintergrundgeschichten, charmanten Anekdoten und sorgen dafür, dass dieser Abend nicht nur ein Fest für die Ohren, sondern auch für Herz und Lachmuskeln wird.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Repertoire, das die Traditionen, die Leidenschaft und die verbindende Kraft der europäischen Musik feiert.