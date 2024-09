Eine Show voll Musik, Tanz und Filmen

MGV Neuhausen

Gesang: MixDur, der moderne Chor / MixTeens, der Jugendchor / MixKids, der Kinderchor / Mix-Minis, die jüngsten Sänger*innen / Solist*innen

Tanz: Die Rasselbande, die Jüngsten / Die Sternchen, die Kindertanzgruppe / Die Grashüpfer, die Jugendtanzgruppe / Die Pagen, die Aktiven-Tanzgruppe / Die ChoriFeen, die Freizeit-Tanzgruppe

Projekt-Orchester

Leitung: Klaus-Peter Klapper

Der MGV Neuhausen bringt eine musikalische Zeitreise zu den Highlights der Filmgeschichte auf die Bühne. Und das in absolutem Breitwandformat mit mehr als 200 Sänger*innen, über 120 Tänzer*innen und über 20 kleinen und großen Solist*innen, die ein zwölfköpfiges Orchester antreibt.

Wer kennt sie nicht, die Film-Blockbuster „James Bond“, „Rocky“, „Pretty Woman“, „Casablanca“, „Mama Mia“ und viele mehr? All diese Filme verbindet eines: die Liebe zur Musik. Denn kein erfolgreicher Film kommt ohne Filmmusik aus, dem Garanten für große Emotionen. Von den Anfängen des Schwarz-Weiß-Kinos mit Charly Chaplin über deutsche Filmklassiker mit Heinz Rühmann bis hin zur digitalen Filmwelt: Vieles hat sich verändert – die Bedeutung der Musik ist geblieben.

Die in „Sound of Movies“ versammelten Filme verbinden Generationen miteinander, und so ist die MGV-Show mit Musik, Tanz und Gesang auch beste Unterhaltung für die ganze Familie.