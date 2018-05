Orient meets Okzident. Hinter dem Namen „SOUND OF PERSIA“ verbergen sich vier höchst virtuose

Musiker, die uns bei diesem einzigartigen Klangprojekt an der Schönheit traditioneller iranischer Musik teilhaben lassen.

Samstag, 21. Juli 2018

SOUND OF PERSIA

Der Schweizer Charly Antolini, Jazz-Legende und Bandleader, bringt seit 60 Jahren die Jazzbühnen dieser Welt zum Beben. Der Ausnahme-Drummer und Tausendsassa kann dabei auf eine beeindruckende musikalische Laufbahn zurückschauen, die sich liest wie das „Who is who“ des Jazz. Selbst der legendäre ,King of Swing‘ - Benny Goodman - holte ihn für eine Konzerttour in seine Band. Bis heute zeichnen den Altmeister Charly Antolini vor allem seine musikalische Leidenschaft und eine unglaubliche Technik aus.

Arezoo Rezvani spielt nicht nur den Santur (pers. Hackbrett) perfekt - die studierte Musikerin hat bis 2015 im nahmhaften Orchester „Sheyda“ gespielt und das Frauenorchester in Isfahan geleitet. Heute lebt und arbeitet sie in Deutschland wie auch ihre Musikerkollegen. Babak Khazaei, Komponist, Arrangeur, Tar- und Setar-Spieler beherrscht verschiedene Saiten- und Tasteninstrumente, unterrichtet und arbeitet als Produzent und Arrangeur für Bands und Künstler. Areef Ebrahimpour ist ein Universalvirtuose und spielt allein 24 (!) Instrumente. Bekannt geworden ist der studierte Geiger aber als Komponist und Virtuose bei zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. Habib Farahzadi ergänzt das Ensemble durch sein meisterhaftes Spiel auf der Tombak, dem traditionell meistgespielten Percussioninstrument im Iran.

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Seine Begleiter, alle ebenfalls hochkarätige und bekannte Musikergrößen wie Jan Jankeje am Kontrabass, Bernhard Ullrich an der Klarinette, Thilo Wagner am Piano und Dizzy Krisch am Vibraphon, haben sich zum Ziel gesetzt, einen Abend lang zu zeigen, was Swing eigentlich ist - unvergesslich mitreissend. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Feuerwerk für die Ohren, wenn Charly Antolini und seine Musiker Sie zu einer SWING EXPLOSION einladen.