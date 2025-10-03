Soundcheck

4Peh Esslingen Flandernstraße 99, 73732 Esslingen am Neckar

Wenn die ersten Riffs erklingen und der Bass pulsiert ist klar: Soundcheck steht auf der Bühne. 

Die aus dem Kirchheimer Raum stammende Cover-Rockband erfreut sich mit ihrem Live-Programm in den vergangenen Jahren einer wachsenden treuen Fangemeinde, die an zeitlosen, deutschen wie internationalen Rock- und Popsongs aus den letzten fünf Jahrzehnten nicht vorbei kann. 

Zum Repertoire gehören Hits der Stones, Toto, Bon Jovi, Tina Turner, BAP, Green Day, Roxette, den Toten Hosen, Westernhagen und vieler anderer mehr. 

Mit Ihrem Programm trifft Soundcheck den Geschmack ganzer Generationen und garantiert Rock'n'Roll, bei dem niemand mehr stillstehen kann.

