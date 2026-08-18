Mit DJThomS wird die Kulturgarage wieder zur Soundgarage und öffnet ihre Tore für einen all-you-can-dance-Service.
Unser Service umfasst die legendären Klänge Woodstocks, Beats der Neuen Deutschen Welle, Hits und Dance-Classics der 80 und 90er und natürlich Neuheiten.
Ob Flower-Power, NDW-Kult oder 90s -Grooves – hier kommt jeder auf seine Kosten!
Getränke und gute Stimmung gibt´s natürlich auch. Bringt eure Freunde mit und tanzt mit uns durch die Jahrzehnte.
Info
Kulturverein Oberndorf Kelteräckerstraße 11, 72108 Rottenburg
Partys & Clubs