Mit DJThomS wird die Kulturgarage wieder zur Soundgarage und öffnet ihre Tore für einen all-you-can-dance-Service.

Unser Service umfasst die legendären Klänge Woodstocks, Beats der Neuen Deutschen Welle, Hits und Dance-Classics der 80 und 90er und natürlich Neuheiten.

Ob Flower-Power, NDW-Kult oder 90s -Grooves – hier kommt jeder auf seine Kosten!

Getränke und gute Stimmung gibt´s natürlich auch. Bringt eure Freunde mit und tanzt mit uns durch die Jahrzehnte.