Mitreißende Rhythmen, fliegende Melodien, mystische Momente – inspiriert von verschiedensten Musikstilen entsteht der einzigartige Sound des Soundrise Quartet.

Mit Stephanie Lepp an der Querflöte, Levan Andria am Cello, Marko Mrdja am Klavier und Kurt Fuhrmann an Schlagzeug/Percussion verfügt das Quartett über eine außergewöhnliche Besetzung mit schier unbegrenzten Ausdrucksmöglichkeiten. Diese kulminieren in spannenden Eigenkompositionen aller vier Quartettmitglieder – virtuose musikalische Reisen, die auf der Bühne stets mit Raum für Improvisation zum Leben erwachen.

Dieses Konzert folgt auf zwei intensive und kreative Improvisations-Workshoptage unter der künstlerischen Leitung des Soundrise Quartet mit Schülerinnen und Schülern des Stromberg-Gymnasiums sowie des Friedrich-Abel-Gymnasiums. Die Teilnehmenden des Workshops sind an diesem Abend teilweise auch mit auf der Bühne aktiv.

Sowohl für alle Spielenden als auch für das Publikum gilt jetzt: „Open your ears - you can fly!“