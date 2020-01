Soundscape Showcase

Die Gartensia Soliparty geht in die zweite Runde und wir bekommen Besuch aus der Hauptstadt: das Berliner Kollektiv Soundscape bringt uns seinen Stil aus atmosphärischen Progressive und treibenden Minimal ins Epple Haus. Mit dabei sind unter anderem der junge Chilene Vincent Marlice mit seiner Live Performance und Phio, der gerade eine erfolgreiche Südamerika Tour hinter sich gebracht hat.

Im Schlepptau befinden sich auch noch weitere Künstler*innen aus Berlin und Tübingen, die heiß sind für euch das Epple Haus zum beben zu bringen.

Wir stellen uns der Kälte und schaffen einen warmen Raum, an dem die freie Entfaltung von Kunst und Musik im Mittelpunkt steht. Jede*r ist willkommen an einem Ort, an dem die Zeit still zu stehen scheint und der Alltag in den Hintergrund rückt.

Wir arbeiten immer vor dem Hintergrund der Solidarität mit einem ausgewähltem Projekt, das durch die Einnahmen dieser Nacht unterstützt wird.

Der Erlös fließt in das Tübinger Hausprojekt Gartensia und ihr Spendencafé. Durch die aktive Gestaltung hat sich das Projekt in den letzten Monaten zu einem Ort der Begegnung, des kreativen Austausches und der Entspannung entwickelt. Das wollen wir unterstützen!

Spread the word und macht euch ein dickes Kreuz in den Kalender. Das Team freut sich schon jetzt auf eine feucht fröhliche Party – open End.