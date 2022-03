Theaterclips zu der Musik des Duos Afflatus Fusion für ein Publikum ohne Altersbeschränkung.

Menschen auf der Bühne - Theater in einer anderen Dimension. Wir freuen uns darauf, die besonderen Momente mit ihnen zu teilen, die wir mit dem mixedability-ensemble der freien bühne stuttgart aus 13 jungen Menschen zwischen 10 und 35 Jahren auf unserer sechsmonatigen Theater“Expedition“ erlebt haben. Aus 13 Persönlichkeiten, die sich in vielem unterscheiden, ist eine Gruppe geworden, die durch Dick und Dünn gegangen ist. Die Unterschiede waren ein Anlass, um achtsamer miteinander umzugehen; Spontaneität und Offenheit waren der Auslöser dafür sich aufeinander einzulassen, kein Spiel, sondern Augenblicke wirklicher Begegnung. Diese zarten und gleichzeitig intensiven Momente gedeihen durch ein emphatisches Zuschauen und entfalten sich in dem Freiraum, den wir als Regisseure lernen mussten, zuzulassen.

Die jungen Amateur-Schauspieler*innen interpretieren auf ihre ganz eigene Weise die emotionalen Klangwelten, die das Musikerduo Sipan Mannan (Keyboard, Saz, Gitarre, Producing) und Marko Mrdja (Keyboard, Bansuri-indische Flöte) für sein Debutalbum komponiert hat.

Musik, die Betonung des körperlichen Ausdrucks, Tanz – soundscenes ist die ideale Theatererfahrung für ein mixedability Publikum.

Darsteller*'innen:

David Beci, Sara Beraldo, Chiara Beraldo, David Elmy, Clara Hafner, Alma Müller, Aylin Sina Özkan, Julian Pimentel, Abdul Popalzai, Lin Schell, Janine Shirazi, Toni Vila, Serge Yakpo MUSIK: Afflatus Fusion

Spielleitung:

Magda Agudelo, Brais Nunez Gutierrez, Ismene Schell

Produktionsleitung:

Ismene Schell

Technik:

Alexander Joseph, Bertold Becker, Hanno Schupp

Social Media / Grafik:

Ramin Khoshbin

Mit freundlicher Unterstützung durch die Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Soziales und gesellschaftliche Integration „Pakt für Integration - Empowerment von Geflüchteten“ und der Kunststiftung der Landesbank Baden-Württemberg