Das Blechbläserensemble Czech Brass besteht aus führenden Solisten der bedeutendsten Prager Orchester, wurde bereits 1991 gegründet und erfüllt die höchsten Kriterien für Weltniveau im Genre Brass.

Für den musikalischen Streifzug durch das internationale Kino in Niedernhall wird die Besetzung noch um Schlagwerk, Bassgitarre und Piano erweitert. Nach einem klassischen Einstieg mit Verdi und Dvoák widmet sich das Dezett v. a. der Filmmusik. Freuen Sie sich auf die Amigos from Mexico mit dem furiosen Green Hornet-Thema aus Kill Bill, einem Best of-Medley von John Williams mit Star Wars, Jurassic Park oder Kevin allein in New York, zarten Klängen aus Forrest Gump, einen Ausflug in den französischen Film mit dem legendären Swing-Thema aus Fantomas, romantischen Klängen aus Angelique von Michel Magne sowie Musical-Songs aus West Side Story oder Hair. Bei so viel strahlendem Klang empfiehlt sich allerdings eine Sonnenbrille, statt einer 3D-Brille. Statt Popcorn und Nachos serviert der Weinbauverein u.a. Käsewürfel und beste Tropfen aus der Region.

Marek Zvolánek & Stanislav Masaryk & Ond?ej Jur?eka Trompeten / Lukáš Mo?ka & Stanislav Penk Posaunen / Pavel Debef Bassposaune / Karel Malimánek Tuba