South Quartett

Hinter dem South Quartet stehen vier begabte Individualisten aus dem wilden Süden Deutschlands – erfahren, selbstbewusst und stilistisch unabhängig.

In gegenseitiger künstlerischer Übereinstimmung, durchsetzt mit spielerischen Provokationen und anregenden Kontrasten, liefern sich die vier Musiker einen lebhaften Austausch kreativer Ideen.

Ull Möck agiert virtuos und einfühlsam am Klavier, Simon Schallwig legt das Fundament am Kontrabass und Matthias Daneck groovt mitreißend und unermüdlich am Schlagzeug. Sie sind in ihren jeweiligen Rollen äußerst inspiriert und vielseitig. Konsequent standardisierte Begleitmuster vermeidend, stets in Bewegung, immer für Überraschungen gut und dabei stets das große Ganze im Blick, fordern sie die Aufmerksamkeit des Publikums immer wieder heraus. Jazztrompeter Peer Baierlein setzt mit seinem charakteristischen, mal sanften, mal kraftvollen Klang die melodischen Strukturen und formalen Eckpfeiler.