Inzwischen zum 40. Mal veranstaltet das Kulturamt Plochingen das internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle – ein absolutes Veranstaltungshighlight für alle Jazzliebhaber!

Wir freuen uns, Sie zu unserem traditionellen „Jazz in Plochingen“ einladen zu dürfen. Wie immer besteht die Formation aus renommierten internationalen Jazzmusikern – ein jeder ein Meister seines Instruments. South West Oldtime All Stars featuring Trevor Richards - The Original Louis Armstrong Hot Five / Hot Seven Classics - Die Formation besteht aus:

Die Hot Five und Hot Seven Aufnahmen von Louis Armstrong wurden in verschiedenen Besetzungen zwischen 1925 und 1928 aufgenommen und waren reine Studioproduktionen, Satchmo ging nie mit dieser Formation auf Tour. Die South West Oldtime All Stars haben sich diesen Klassikern, wie z.B. „West End Blues“, „King of the Zulus“, „Cornet Chop Suey“, „Struttin' with some barbecue“, „Mahagony Hall Stomp“ u.v.m., angenommen und hauchen Ihnen neues Leben ein, musikalisch auf allerhöchstem Niveau und nicht nur für Freunde des New Orleans Jazz ein echter Ohrenschmaus. Armstrong machte mit den Hot 5 / Hot 7 zum ersten Mal Jazzaufnahmen, bei denen den Solisten mehr Raum zur Improvisation gegeben wurde und ebnete den späteren Jazzstilen künstlerisch den Weg. Diese Aufnahmen sind einige der Grundlagen des Jazz überhaupt: Das in ihnen wahrnehmbare künstlerische Potenzial konnte dem Jazz zum Ansehen einer ernstzunehmenden Musik verhelfen. Nach Ansicht des Kritikers Gary Giddins handelt sich um „das einflussreichste Aufnahme-Projekt des Jazz, vielleicht der ganzen amerikanischen Musik“.