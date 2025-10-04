Irish Pub Atmosphäre, Guinness vom Fass, Cider, Kilkennys für die durstigen Kehlen, leckeres Pub Food für die hungrigen Mägen und dazu feinste live gespielte Irish und Celtic Music … das ist die erste SOUTHER CELTIC NIGHT in der Geislinger MieV.

Am Samstag, 4. Oktober 2025 verwandeln die Organisatoren von PENGUIN CONCERTS in Zusammenarbeit mit der Musikerinitiative Geislingen e.V. die Räumlichkeiten der Geislinger MieV in einen waschechten Irish Pub. Die drei Live-Künstler „TRINITY“ aus Göppingen, Headliner „SALT N´TALES“ aus Nordhessen und „THE CHEERFUL BUSKER“ aus Deggingen zum Abschluss, sowie eine typisch irische Kneipendekoration sorgen bei der SOUTHERN CELTIC NIGHT für beste Pub Stimmung bis tief in die Nacht.