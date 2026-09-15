Irish Pub Atmosphäre, Guinness vom Fass, Cider, Kilkennys für die durstigen Kehlen, leckeres Pub Food für die hungrigen Mägen und dazu feinste live gespielte Irish und Celtic Music … nach dem großen Erfolg bei ausverkauftem Haus 2025 folgt nun die ersehnte Fortsetzung bei der SOUTHERN CELTIC NIGHT 2026.

Am Samstag, 24. Oktober 2026 verwandeln die Organisatoren von Penguin Concerts in Zusammenarbeit mit der Musikerinitiative Geislingen e.V. die Räumlichkeiten der Geislinger MieV in einen waschechten Irish Pub. Die drei Live-Künstler Thorsten Frahling aus Emsdetten, Headliner Salt n´ Tales aus Nordhessen und Trinity aus Göppingen zum Abschluss, sowie eine typisch irische Kneipendekoration sorgen bei der Southern Celtic Night für beste Pub Stimmung bis tief in die Nacht. Slainté!

Los geht’s um 19 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf online sowie als schickes Hardticket direkt vor Ort in der Geislinger MieV, bei den teilnehmenden Bands, Penguin Concerts und im Gloria Kino Geislingen, sowie – solange Vorrat reicht – an der Abendkasse.

Bitte beachten: die Southern Celtic Night war 2025 ausverkauft.

Als erster Künstler geht Thorsten Frahling aus Emsdetten an den Start. Kein Pseudonym, kein schickes Logo. Bei Thorsten Frahling ist „The Raw Folk Experience“ Programm. Er haut einfach Folksongs raus. Eine Handvoll Instrumente bilden dabei eine rohe, aber songdienliche Grundlage für die Geschichten, die er als Sänger erzählen will. Fast zwei Jahrzehnte als Frontmann einer Metalband und 8 Jahre bei der Münsterländer Folkband „The Corbies Band“ hat Thorsten Frahling schon auf dem Buckel. Als Solokünstler schaut er mittlerweile auf eine jahrelange Karriere zurück, trat bei Whisky Tastings auf, aber auch bei den Highland Games Emsdetten oder im Vorprogramm des schottischen Folkmusikers Andrew Gordon, sowie vor den Red Hot Chilli Pipers. Musikalisch an der Tradition des auto-didaktischen Volkssängers orientiert und immer mit Herzblut vorgetragen, singe er irische Liebesballaden sowie schottische Sauflieder. Aber auch englische Rebel Songs, Folksongs aus Kanada und die inzwischen allseits beliebten Sea Shantys gehören zum Repertoire von Thorsten Frahling. Diese Songs, seine humorigen Ansagen und seine Anekdoten bilden einen stimmungsvollen und vielseitigen Start.

Salt n´ Tales – Der Headliner bei der Southern Celtic Night ist vielen Irish Folk Fans aus der Region schon wohlbekannt von Irischen Nächten in der Geislinger Spitze, Auftritten in Nürtingen und Kirchheim und als Headliner der letztjährigen ausverkauften Southern Celtic Night in der Geislinger MieV. Die Salt n´ Tales verabreichen euch mit ihrem „Good Mood Folk“ immer den richtigen Kick. Ihr eigenständiger Celtic Folk Rock, ist handgemacht mit „Beat und Bass“ und das geht ab – mit gute Laune Garantie! Party „ON“, wenn der Whisky Pit und die tanzende Crowd ihre Runden drehen. Da heißt es „Dance with Salt N‘ Tales“. Die Mission der einzigartigen Crazy Rascal Band: „Stillstehen ist tabu“ – Sitzkonzert war gestern…! Die „Salties“, so nennen sie sich, nehmen euch mit ihrem Sound und ihren Geschichten per sofort mit nach Glasgow, Dublin, Honolulu oder in irgendeine verrauchte Spelunke am anderen Ende des Globus. Ihre Songs machen die Welt für diesen einen Moment besser und fröhlicher – überzeugt Euch selbst davon! Whisky, Party, Polka und für den kleinen Hunger zwischendurch natürlich „Irish Stew“. Noch irgendwelche Fragen Leute?…

Den krönenden Abschluss bilden Trinity aus Göppingen mit einer vielseitigen Mischung aus Irish Folk, Evergreens und Gute-Laune-Hits. Mit drei Stimmen und drei Gitarren schaffen sie eine mitreißende Atmosphäre, die jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Das Repertoire reicht von den traditionellen Klängen der Grünen Insel bis hin zu zeitlosen Klassikern und modernen Hits, die jeder mitsingen kann. Ob ruhige Balladen, mitreißende Tanznummern oder stimmungsvolle Klassiker, mit Trinity wird jede Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Die Liebe zu Irland, den Menschen und dem irischen Lebensgefühl inspiriert das Göppinger Trio, das die lebendige irische Kultur, die herzlichen Menschen und die mitreißende Musik der Grünen Insel zu einer ständigen Quelle der Freude und Inspiration für sich entdeckt hat. Diese Begeisterung möchte Trinity mit dem Publikum in der Geislinger MieV teilen und die besondere Atmosphäre Irlands auf die Bühne bringen. Slainté!

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 19.30 Uhr