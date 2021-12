Souzas Traum – urban cat music

Souzas Traum spielen “urban cat music“ und sind eigentlich ein Kleinstorchester bestehend aus Saxofon, Geige, Akkordeon und Bass. Der kompakte Souza-Sound mit zweistimmiger Melodieführung und der ungewöhnlichen Kombination von Geige und Saxofon wird begleitet von einem knurrenden E-Bass und Akkordeonflächen. All das kommt nicht rein nostalgisch daher, sondern entsteht aus zeitgemäßem Musikhandwerk und lässt Raum für Improvisation. Präsentiert werden Klezmer-Stücke, wie sie schon in New York um 1920 gespielt wurden, aber auch aktuellere Stücke von Shantel oder den 17 Hippies werden mit unverwechselbarem Klang in eigenen Arrangements interpretiert. Filmmusiken, Swing- und südamerikanische Stücke runden das Programm ab. Diese Musik ist sehr gut tanzbar – außerdem verträumt, leidenschaftlich und wild. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.