Souzas Traum - Urban Cat Music

Balkan- und Klezmermusik von 1920 bis heute

Souzas Traum spielen „urban cat music“ und sind eigentlich ein Kleinstorchester. Harmonien in Moll-Tonarten, Offbeat-Rhythmen und die ungewöhnliche Kombination von Geige und Saxofon werden begleitet von E-Bass und Akkordeonflächen.

Präsentiert werden Klezmer-Stücke wie sie schon in New York um 1920 gespielt wurden, aber auch aktuellere Stücke von Shantel oder den 17 Hippies werden mit unverwechselbaren Klang in eigenen Arrangements interpretiert. Filmmusiken, Swing- und südamerikanische Stücke runden das Programm ab. Diese Musik ist extrem tanzbar, verträumt, leidenschaftlich und wild.

Die Ursprungsformation mit Akkordeon, Bass und Saxofon hatte sich 2009 aus gemeinsamer Begeisterung für die Musik aus Osteuropa zusammen gefunden und im Jahr 2012 kam durch einen glücklichen Zufall eine Geigerin dazu, die den typischen Souza-Sound vervollständigt hat.

Das Ensemble: Wolf Berger (Bass, Percussion), Christina Blum (Sopran-, Tenor-, Baritonsaxophon), Regina Wetstein (Violine), Gudrun Malthaner-Berger (Akkordeon, Percussion).

Informationen zum Ensemble: www.souzastraum.de

