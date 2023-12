Soyoung Yoon, Violine & Marcin Sikorski, Klavier

Morgengesang und Nachttanz

Soyoung Yoon ist international als Solistin und Kammermusikerin tätig. Den Auftakt zu einer beeindruckenden Reihe an Wettbewerbserfolgen bildet der Gewinn des Yehudi Menuhin Wettbewerbs mit gerade einmal 17 Jahren. Nach ihrer Aufnahme der Violinkonzerte von Peter Tschaikowsky und Jean Sibelius, folgte die Veröffentlichung einer zweiten CD mit Einspielungen der Vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla sowie des Konzerts für Violine und Klavier von Felix Mendelssohn-Bartholdy, zusammen mit Ksenia Kogan und dem Korean Chamber Orchestra. Soyoung Yoon studierte zunächst an der Nationalen Universität der Künste in ihrer Heimatstadt Seoul, bevor sie in die Klasse von Prof. Zakhar Bron an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und später der Zürcher Hochschule der Künste wechselte. Soyoung Yoon spielt auf der „ex-Bückeburg“ von J. B. Guadagnini aus dem Jahr 1773.

Marcin Sikorski wurde 1971 geboren und gilt in Polen als einer der herausragendsten Pianisten für Kammermusik. Seine Konzerte werden sowohl vom Publikum als auch von der Presse begeistert aufgenommen. Er schloss sein Studium an der Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, Polen, bei Maria Szwajger-Kułakowska ab und erlangte an der Musikakademie in Poznań den Doktorgrad im Fach Kammermusik. Marcin Sikorski ist Gewinner namhafter Wettbewerbe für Kammermusik und gewann erste Preise als Klavierbegleiter bei diversen internationalen Violin-Wettbewerben. Die „live-Aufnahme“ des Violin-Wettbewerbs beim Wieniawski Wettbewerb mit der Gewinnerin Agata Szymczewska wurde mit dem international renommierten „Fryderyk Preis“ ausgezeichnet. Marcin Sikorski lehrt als Assistenz-Professor an der Musikakademie in Poznań und lebt in Bydgoszcz (Bromberg).

19.15 Uhr Einführung

R. V. Williams – The Lark Ascending (arr. Für Violine und Klavier)

J. Brahms – Sonate Nr. 1 in G-Dur für Violine und Klavier, op. 78

S. Prokofiev – Sonate Nr. 1 in f-Moll für Violine und Klavier, op. 80

A. Piazzolla – Oblivion, Revirado

B. Bartók – Rumänische Volkstänze, Sz. 56 (arr. Für Violine und Klavier von Zoltán Székely)