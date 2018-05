Spätschicht am 07. Juni - mit Gonzo's Friends

× Erweitern Wildpark Bad Mergentheim Gonzo´s Friends

Liebe Freunde unserer Spätschicht. GONZO´N´Friends haben über 1 Jahr unsere „Spätschicht“ begleitet und diese zu einem großen Erfolg gemacht. Wir werden GONZO sehr vermissen.

Aber das Leben geht weiter und die Band hat sich entschlossen, sein Lebenswerk zukünftig als GONZO‘S FRIENDS weiterzutragen. Gonzo wird also auch in unseren nächsten Veranstaltung und in seinen Friends weiterleben... Wir freuen uns, wenn Ihr auch weiterhin einen schönen Abend, unbeschwert und fröhlich, mit uns allen verbringen möchtet. Bis dahin Liebe Grüße, Euer Team Wildpark!

Die Feierabend-Außenstelle aller Firmen im Umkreis ist an jedem 1. Donnerstag des Monats ab 19:00 Uhr in unserem Erdhaus für noch nicht ausgelastete Arbeiter, Angestellte und Manager zum Abfeiern geöffnet. Bei besten Wildpark-Happen, Colasprudelapfelschorlebier, superben Weinen, edlen Spirituosen, geiler Mucke und ausgelassener Stimmung grooven wir uns ins beinahe Wochenende...GONZO'S FRIENDS sind in ganz Deutschland bekannt und unterwegs bei kleinen Gelegenheiten und bei größten Firmenveranstaltungen - die Band covert nicht, sondern interpretiert! Mit einem Repertoire von über 400 Songs ist Abwechslung garantiert, egal ob konzertant oder Party Musik.....ALLES IST MÖGLICH!