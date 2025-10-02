Spätschicht mit the Wow und d`Schäufeles

Die Band „d‘Schäufeles“, ist eine Gruppe befreundeter MusikerInnen mit viel Spaß an der Musik, welche sich über die Zeit ein feines Programm unterschiedlichster Songs zusammen erarbeitet haben.

Den Hörer erwartet ein abwechslungsreiches Cover-Programm aus feinster Hausmusik - folkig, rockig, poppig und jazzig - gewürzt mit Texten von Schwäbisch bis Spanisch. Die meist eigenständigen Bearbeitungen, gepaart mit einer großen Spielfreude, sorgen für eine gute und ausgelassene Stimmung. Besetzung: Leslie Bürklen – Gesang Claudia Kopp – Percussion, Gesang Norbert Pastel – Gitarre, Ukulele, Gesang Roland Speiser – Gitarre Volker Rösner – Bass