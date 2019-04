Wilde weite Welten! Gigantisch Große Gefahren!

Hätte Max-Walter Weise ein Reisetagebuch verfasst, so stünde dies im Klappentext. Leider hat er das nicht. Es ist wieder nur ein Kabarettprogramm geworden. Immerhin geht er darin auf Suche. Aber wo sucht man ihn am besten, den Spin des Lebens? In Comuterspielen? Auf der Mecklenburgischen Seenplatte? In einer Drogerie, oder lieber in einer Bahnstation? In der Liebe? Viele Fragen auf die wie immer keine vollständige Antwort gegeben wird. Warum auch wissen, wenn man lachen kann! Was die Physik damit zu tun hat? Herzlich wenig. Ob das alles Spin ergibt?

Finden sie es Heraus und gehen sie mit Max-Walter Weise auf die einzigartige Suche nach dem Spin des Lebens. Er freut sich schon darauf!