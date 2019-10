Spassix Comedy-Nacht

In acht Lokalen treten an einem Abend jeweils fünf Comedians im Wechsel auf. Der Gast bezahlt einmal und verbringt dann einen kurzweiligen Abend in der Location seiner Wahl. Anders als bei der Live-Nacht wandern dabei nicht die Gäste, sondern sie verbringen den ganzen Abend in der Location ihrer Wahl. Stattdessen wandern (oder fahren) die Comedians von einer Location zur nächsten.

Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19:30 Uhr, die zweite um 20:15 Uhr usw. Die Comedians spielen jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach folgt eine kurze Pause, in der man etwas essen und trinken oder sich unterhalten kann.

Diese Lokale sind wieder dabei: Alex, Burgerheart, Jägerhaus, La Girafe (alle Heilbronn), Neckarsulmer Brauhaus und das Restaurant Weitblick in Talheim. Dieses Mal neu dabei sind das Mangold sowie das Heilbronner Brauhaus.

Die Comedians sind: Roberto Capitoni, Jakob Friedrich, Jonas Greiner, Dominik Herzog, Henning Schmidtke, Nizar und Jamie Wierzbicki.