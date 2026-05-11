Ein Fest für die Sinne im Science Dome! Erlebe den Elektro-Sound von Kael Alden und tauche mit uns in immersive Welten ab.

In Space and Time reist du in die Tiefen der menschlichen Psyche, entdeckst die majestätische Schönheit wilder Tiere und lässt dich – begleitet von elektronisch-organischen Klängen – ins Universum treiben: mal sanft, mal kraftvoll vibrierend. Mal zurückhaltend in Schwarz-Weiß, mal in opulenten Farben. Für sein Werk wählte Alden einen ungewöhnlichen Ansatz: Er gestaltete erst die visuellen Elemente und komponierte dann die passende Musik.

Produziert von Kael Alden.

Hinweis: Bei diesem Angebot im Science Dome treten laute Geräusche, Lichteffekte und helles Licht sowie andere akustische oder visuelle Reize auf.