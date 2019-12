SPACE CHASER Die fünf Irren aus Berlin spielen Thrash Metal: Messerscharf, pfeilschnell und tight wie die Angst. So wie früher, als Thrash Metal vor allem noch eins war: wild und gefährlich! Getrieben vom Hunger, jede Show noch schweißtreibender zu spielen als die Letzte, wechseln sich Old School Attacken mit modernem High Speed Thrash ab. Sie gelten ebenfalls als Speerspitze des Rotzlöffeltums und scheren sich dabei herzlich wenig um Konventionen.

Zur Zeit wird an dem dritten und massivsten Longplayer gearbeitet. Bang that head that doesn´t band! Watch The Skies! TRAITOR Wir sind TRAITOR, eine Thrash Metal Band aus Balingen (Baden-Württemberg). Gegründet haben wir uns im Jahr 2004 unter dem Namen PATRICIDE. Erste Demos und Auftritte bestritten wir bis 2009 unter dem Namen PREMATURE BURIAL bis wir uns seit 2009 auf den Namen TRAITOR einigten. In den Jahren seit 2004 gab es bis auf die Gründungsmitglieder Gerd Hery und Andreas Mozer viele Besetzungswechsel. Seit 2009 besteht die Besetzung jedoch konstant aus: Andreas Mozer – Schlagzeug, Hauptgesang Gerd Hery – Gitarre Zweitgesang, Lorenz Kandolf – Bass, Matthias Koch - Gitarre Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht bei all dem Neueren, Schnelleren, Individuelleren und Spezielleren, auch an die Tugenden und Vorzüge der alten Zeiten zu erinnern. Speziell wollen wir den Geist der Blütezeit des Thrash Metal, der 80er Jahre, wieder etwas aufblühen lassen und an diese wunderbare Zeit erinnern . SUPPORT von den Hardcore-Punk-Thrashern WARSAW (mit Chris von HELMUT COOL, BASTARD ROYALTY, ACTION MUTANTE und PLANET WATSON)