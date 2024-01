Space Truckers – The Music of Deep Purple!

Es gibt viele Gründe, warum Musiker ihre Idole verinnerlichen und neu aufleben lassen. Einige tun es, weil sie ihnen in visueller Hinsicht gleichen wollen, andere aus reiner Nostalgie heraus.

Die Space Truckers tun es aus Leidenschaft für die Musik von DEEP PURPLE. Sie spielen und interpretieren die Songs wie selten eine Band zuvor. In Zeiten oberflächlicher Reizüberflutung kontert diese Band mit echter Musik. Und zwar ohne jegliche Zugeständnisse an Aussehen, Allüren oder aktuellen Marktwert der Originale. Was hier zählt, sind pure Spielfreude, Begeisterung und Seele. In diesem Sinne: ROCK’N’ROLL!