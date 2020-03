Spacelords & Rulaman (ex-TheHace)

Bereite Dein Raumschiff vor, um durch die dynamischen Ströme des 'Spacelords' -Sounds zu segeln. Eine intensive psychedelische Reise und magische Expedition von kosmischer Dimension! Spacerock mit Kraut-, Desert-, und Stoner-rock-flair.

Das Album 'Synapse' wurde in mehreren Internet-Bloqs und Fanzines in den USA, Griechenland und Deutschland unter die besten Alben des Jahres '2014 gewählt. Ebenso das Album 'Liquid Sun' im Jahr '2016. Das aktuelle Studio-Album 'Water Planet' hat zahlreiche fantastische Kritiken in Print Mags und Internet Blogs bekommen und war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Mit Ihrem neuen Album 'On Stage' untermauert die Band ihren Ruf als hervorragende live-Band.

RULAMAN steht für schwebende, psychedelische Klangteppiche, gewoben aus einem erdigen, analogen Sound. Die vierköpfige Formation, bisher bekannt als „TheHace“, betritt erstmals unter neuem Namen und mit neuen Songs die Bühne. Lass dich verzaubern von handgemachter Musik, die englisch- und deutschsprachigen Lieder laden dich zum Träumen & Tanzen ein!