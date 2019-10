Spätzle mit Soß

Gedichte, Geschichten, Szenen und Lieder.

Was macht ihn aus, den Schwaben?

Warum ist er so eigen?

Was steckt in ihm, hält ihn zusammen und bei Laune?

Kommet her! Blodzed eich na! Vrgessed des ganz Bubabberlesglombb!

Machet euch locker, lachet ond lassets eich schmegga.

A digger Bauch kommd ao ed vo gloine Spätzle!

Berlin bildet sich einiges darauf ein, so international zu sein. Der Migrantenanteil liegt in Baden-Württemberg mit knapp 27% aber höher. Hamburg ist stolz auf seine Wirtschaftskraft, doch die meisten deutschen Weltmarktfirmen sind im Musterländle zu Hause, wo auch die Arbeitslosenquote die niedrigste der ganzen Republik ist. In Sachsen glauben sie, man habe einen besonders lustigen Dialekt, dabei bleibt das Schwäbische unübertroffen.

