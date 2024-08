Sichelhenket läutet in Crailsheim die fünfte Jahreszeit ein - passend zum Event in Rossfeld, bieten wir in einer gemütlichen Atmosphäre unser Spanferkel-Essen an. Findet bei jedem Wetter statt. Um Tischreservierung wird gebeten.

Info: www.landhotel-kirchberg.de, info@landhotel-kirchberg.de