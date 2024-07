Spanferkelessen (Biergartenfest) mit Noisepollution

Die Noisepollution Rockrevue präsentiert ein außergewöhnliches Programm.

Ein Grund dafür ist, dass Jonas, Jonas und Jonas - ja sie heißen wirklich alle gleich - junge Menschen sind, die sehr alte Musik spielen. Sie gestalten ihre Konzerte mit einer vielseitigen und interessanten Auswahl ihrer Lieblingssongs von u.a. The Beatles, Steely Dan, Neil Young, Billy Joel, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin, Supertramp und The Police. Ein Repertoire aus Raritäten und Meilensteinen der Rockmusik auf denen der weitere Hergang der Popkulturellen Entwicklung des 20. und 21. Jahrhunderts basiert. Neben den Coverinterpretationen spielt die Band auch eigene Songs.

Mit Akustik- und E-Gitarren, Bass, Schlagzeug und wechselndem Lead-Gesang arbeitet die Band die musikalische Essenz der Songs heraus und kreiert ihren eigenen unverwechselbaren Sound.

Einen besonderen Platz nimmt dabei der dreistimmige Chorgesang ein, den das Trio vom gestalterischen Mittel zum musikalischen Statement erhoben hat.

Ihr Handwerk erlernt und perfektioniert haben die drei in einer fundierten musikalischen Ausbildung und über 700 gemeinsam gespielten Gigs, unter anderem als Support für The Hooters, James Blunt und John Fogerty.

Ob in klassischer Rockbesetzung oder im Unplugged Setup fasziniert die Noisepollution Rockrevue mit ihrer musikalischen Hingabe und begeistert KonzertbesucherInnen.

Beginn: 19.00 Uhr

Eintritt: frei / Hut geht rum