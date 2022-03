Spanien: Zentralismus - Föderalismus - Separatismus?

Seit der Herausbildung des modernen Spanien im späten 15. Jahrhundert bestehen in diesem iberischen Staat vielfältige Spannungen zwischen zentrifugalen und zentripetalen Kräften. In Europa gehört Spanien zwar zu den ältesten Staaten, eine homogene Nation aber ist das Land nie geworden. Viele Sezessionsversuche und Föderalisierungsbestrebungen lassen sich über die Jahrhunderte verfolgen – bis in die unmittelbare Gegenwart. Woran liegt es, dass Spanien sich mit friedlichem Zusammenleben in Vielfalt und dem in vielen anderen europäischen Ländern gelungenen "nation-building-Prozess" so schwer tut? Unter Berücksichtigung der historischen Perspektive beschäftigt sich der Vortrag mit den problematischsten Konfliktfällen der neuesten spanischen Geschichte (Baskenland, Galicien, Katalonien...) und sucht eine Antwort auf die Frage, ob die demokratische Verfassung von 1978 endgültig die Weichen zur Überwindung früherer Spaltungen gestellt hat. Prof. Dr. Bernecker forscht und publiziert seit vielen Jahren über Lateinamerika und Spanien. Über anderthalb Jahrzehnte lang war er Vorsitzender des Deutschen Spanischlehrerverbandes.