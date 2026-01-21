Spaniens grüner Norden - digitale Bilderreise

Vom kulinarischen San Sebastián im Baskenland bis zum »Ende der Welt« Finisterre an der wilden Küste Galiciens.

Spaniens grüner Norden fasziniert mit einer überraschenden Vielfalt. Wer hier unterwegs ist, kann versteckte Fischerdörfer, Leuchttürme und einsame Buchten entdecken. Und die schönsten Strände Spaniens. Wild geht es hier zu, denn die Wellen des Ozeans brechen sich oft dröhnend an den schroffen Felsklippen.

Im Hinterland beeindruckt das Bergpanorama der Picos de Europa mit seinen bis zu 2.650 Meter hohen Gipfeln. Spektakuläre Schluchten und tiefblaue Bergseen locken zu Wanderungen durch die alpine Bergwelt. Und dann wäre da noch der legendäre Pilgerweg »Camino de Santiago«, der diesen Landstrich von Ost nach West durchzieht. Die Jakobsmuschel ist unsere Begleiterin. Romanische Kirchen und Klöster sind Zeugnisse einer langen Pilger-Tradition, königliche Paläste und Kathedralen erzählen von der wechselvollen Geschichte Spaniens.