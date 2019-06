Sie wollen Sonne? Sie wollen Urlaub? Hier kommt der Urlaub zu Ihnen: Unser launiger Sprachkurs entführt Sie in Windeseile in die Glut des Südens!

Und nun wissen Sie nicht, was „Auf zum Strand!“ oder „Tanz für mich!“ auf Spanisch heißt? In diese Verlegenheit werden Sie nach diesem amüsanten Sprachkurs nicht mehr kommen! José, unser glutäugiger Bilderbuch-Torero, bringt Ihnen in zehn unterhaltsamen Lektionen bei, wie man einen Spanier kennenlernen, küssen – und dann wieder loswerden kann. Das alles hundertprozentig grammatikfrei, dafür mit Gute-Laune-Garantie und viel Musik.

Unser heißblütiger Torero singt, begleitet von seinem etwas weniger heißblütigen Halbbruder Manolo, Songs von Julio Iglesias bis Ricky Martin – so dass Ihnen nach diesem Abend Sätze wie „Vamos a la playa“ oder „Baila me“ fließend von den Lippen gehen.

Eine Gitarre, zwei Spanier, zehn Lektionen, eine Mission: Frauen zum Lachen zu bringen. Und Männer natürlich auch.

Die Österreicherin Eva Brunner studierte am Salzburger Mozarteum. Als Schauspielerin arbeitete sie u.a. am Staatsschauspiel Saarbrücken, Schauspiel Hannover und am Berliner Ensemble. Mit „Spanisch für Anfängerinnen“ gibt sie ihr Regiedebüt.

Eine Kooperation mit dem Kammertheater Karlsruhe

KOMÖDIE EXTRA„Spanisch für Anfängerinnen“ bieten wir Ihnen als zusätzliches Sommervergnügen an. Unsere Abonnenten erhalten die Tickets zum günstigen Abo-Preis!