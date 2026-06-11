Spanish Emotions - Highlights aus spanischen und südamerikanischen Liedern

Ein musikalischer Abend voller Leidenschaft

Der deutsch-portugiesische Belcanto-Tenor António Costa, bekannt als Mitglied des „Vistoso Tango-Ensembles“, präsentiert sein neues Soloprogramm „Spanish Emotions“.

Freuen Sie sich auf eine Auswahl an Highlights aus spanischen und südamerikanischen Liedern sowie gefühlvollen Tango-Melodien. Nach einer langen und erfolgreichen Karriere auf nationalen und internationalen Bühnen kehrt Costa mit diesem Programm zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. Mit seiner charismatischen Tenorstimme nimmt er das Publikum mit auf eine facettenreiche musikalische Reise voller Emotionen, Wärme und Lebensfreude – ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Mitwirkende Künstler

Am Klavier: Ilonka Heilingloh – eine international gefragte Liedbegleiterin

Violine/Gitarre: Taisia Schuck – die erst 15-jährige Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe

Verpassen Sie nicht diese besondere Gelegenheit, einen Abend voller musikalischer Leidenschaft und südlicher Klangfarben zu erleben!