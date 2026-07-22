Spannende Einblicke in die Entdeckung und Gewinnung der Sole Salz & Sole

Entdecken Sie Bad Rappenau auf den Spuren von Salz und Sole.

Die Führung verbindet spannende Einblicke in die Entdeckung der Sole durch Salineninspektor Rosentritt im Jahr 1822, die Entstehung und Arbeit der Ludwigssaline sowie den Weg zur modernen Kur-und Gesundheitsstadt.

Wandeln Sie auf den Spuren der historischen Bohranlage im Salinenpark, vorbei am Inspektionshaus, über das Feuerbeet bis hin zum Gradierwerk. Eine informative Tour voller Geschichte, Gesundheit und regionaler Identität –lebendig erzählt.

Die nächsten Salz & Sole Führungen finden am Sonntag, 2. August, 23. August und13. September statt. Sie beginnen um 15.00 Uhr am Sole-Gradierwerk imSalinenpark an der Weinbrennerstraße. Dauer der Führung sind ca. 90 Minuten.

Karten für die Führung können Sie am Veranstaltungstag direkt beim Gästeführer erwerben. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gäste-Information, Tel. 07264/922-391.