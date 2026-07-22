Neue Tour der Gästeführer verbindet Natur, Wohlgefühl und Stadtgeschichte

Erleben Sie Bad Rappenau bei einer neuen Tour der Bad Rappenauer Gästeführeraktiv und besinnlich zugleich.

Vom Kurpark führt der Weg zum Schlosspark mit malerischem Wasserschloss. Auf dem Weg erfahren Sie allerlei Interessantes über die dort reichlich gepflanzte Botanik.

Im Sommer steht die Aktivität im Vordergrund. Lernen Sie die Technik des Kneippens oder verschiedene Atemtechniken kennen. Im Winter tauchen wir die Wege in warmes und stimmungsvolles Licht mit Solarfackeln. Vorbei am ältesten Gasthaus Badens, am Rathaus über den Marktplatz, zurück zum Ausgangspunkterfahren Sie Interessantes über das Stadtleben von Bad Rappenau. Eine Tour voller Natur, Wohlgefühl und Stadtgeschichte – perfekt für alle, die Bad Rappenau aus einer lebendigen, wohltuenden Perspektive erleben möchten.

Die nächste Tour „Aktiv & Besinnlich“ findet am Freitag, 7. August 2026 statt. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am Eingang zum Kurhaus. Die Dauer der Tour beträgt ca. 2 Stunden