Charmante Entdeckertour durch die Geschichte Bad Rappenaus

Die Arbeitsgemeinschaft Gästeführungen lädt zu einer besonderen Stadtführung ein, die Geschichte, Kultur und Genuss auf charmante Weise miteinanderverbindet.

Unter dem Titel „Adel – Glaube – Genuss“ nimmt der Gästeführer seine Gäste mit auf eine abwechslungsreiche Entdeckungstour durch die Kurstadt Bad Rappenau und zeigt dabei bekannte Sehenswürdigkeiten aus neuen Perspektiven. Die Führungen finden am Samstag, 8. August und Samstag, 5. September 2026statt.

Den Auftakt der rund zweistündigen Führung bildet das eindrucksvolle Wasserschloss, das als Wahrzeichen der Stadt weit über die Region hinaus bekannt ist. Das Renaissance-Schloss wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut und beeindruckt bis heute durch seine einzigartige Lage inmitten malerischer Wasser-und Parkanlagen. Einst Adelssitz, ist es heute ein lebendiger kultureller Treffpunkt mit Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes über die Geschichte des Schlosses und die Entwicklung Bad Rappenaus von einemkleinen Ort zur beliebten Kurstadt.

Anschließend führt der Weg in die Innenstadt zur evangelischen Stadtkirche. Die neugotische Kirche aus dem 19. Jahrhundert beeindruckt mit ihrer besonderen Architektur, dem kunstvollen Altarfenster und ihrer prächtigen Orgel. Darüber hinaus erzählt sie von einer bewegten Vergangenheit und vom Glaubensleben der Menschen in Bad Rappenau. Spannende Geschichten und interessante Details lassen diesen Ort lebendig werden.

Zum genussvollen Abschluss erwartet die Teilnehmer ein Besuch im Eiscafé Cortina. Dort erhält jeder Gast einen Gutschein im Wert von vier Euro und kann sich ein leckeres Eis nach eigener Wahl gönnen. In entspannter Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit, die gewonnenen Eindrücke Revue passieren zu lassen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Nachmittag mit einer süßen Köstlichkeit ausklingen zu lassen.

Die Führung beginnt jeweils um 14 Uhr am Wasserschloss Bad Rappenau und endet gegen 16 Uhr im Eiscafé Cortina. Wir bitten um vorherige Anmeldung über die Gäste-Information unter Tel. 07264/922-391 oder per Mail an gaesteinfo@badrappenau.de

Die Veranstaltung verbindet Geschichte, Kultur und Lebensfreude auf besondere Weise und richtet sich sowohl an Gäste der Kurstadt als auch an Einheimische, die ihre Heimat neu entdecken möchten. Freuen Sie sich auf interessante Geschichten, schöne Eindrücke und eine genussvolle Auszeit in Bad Rappenau. Die AGG e.V. Bad Rappenau freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und lädt herzlich dazu ein, die Kurstadt von ihrer adeligen, spirituellen und genussvollen Seite kennenzulernen.