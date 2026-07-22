Führung durch den Wasserspeicher und Wasserturm im Bad Rappenauer Stadtwald

Es ist ein umfangreicher und komplexer Prozess, bis aus Rohwasser qualitativhochwertiges Trinkwasser entsteht.

Denn Wasser ist Leben – und vor allem fürunsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ein unverzichtbarer Bestandteil einerausgewogenen Ernährung.

Bei einer informativen Führung entdecken die Besucher die optisch eindrucksvolle Wasserversorgungsanlage des Zweckverbands Mühlbach im Bad Rappenauer Stadtwald und gewinnen spannende Einblicke in den Weg des Wassers. Im Rahmender Führung kann auch der Wasserturm bestiegen werden. In luftiger Höhe kann man dann den Ausblick über die Baumwipfel des Stadtwaldes genießen.

Veranstaltet wird die Führung durch den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach in Kooperation mit der Stadt Bad Rappenau.

Die Führung „Der Weg des Wassers“ findet am Samstag, 15. August 2026 statt. Treffpunkt ist um 08.45 Uhr am Eingang zum Kurhaus. Von dort begleitet die Gästeführerin die Besucher zum Wasserturm am Stadtwald und von dort auch wieder zum Ausgangspunkt am Kurhaus zurück (Wegstrecke ca. 3,5 km). Wer nicht mitwandern möchte, kann alternativ auch direkt den Parkplatz am Waldstadionanfahren und von dort ab 9.15 Uhr an der Führung teilnehmen (Fußweg vom Parkplatz zum Wasserturm: ca. 500 m