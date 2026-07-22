Archäologische Führung - Eine faszinierende Zeitreise für Geschichtsfans

Mit der Führung „Auf den Spuren der Kelten und Römer“ in Bad Rappenau bietet die Arbeitsgemeinschaft der Gästeführer ein neues Angebot für geschichtlich Interessierte an. An jedem letzten Samstag eines Monats können sich die Besucher auf eine faszinierende Zeitreise mit Archäologe Lari Kovacevic begeben.

Zunächst geht es zum im Salinenpark gelegenen keltischen Baumkreis. Hier wird die keltische Präsenz, welche sich hauptsächlich in den vorchristlichen Jahrhunderten im Bad Rappenauer Raum abgespielt hat, thematisiert und veranschaulicht.

Im Anschluss wird die einstige Weltmacht Rom behandelt und es geht geschlossen weiter zur Villa Rustica am nahegelegenen Römersee in Bad Rappenau. Der römische Gutshof wird, von der Gruppe interessierter Geschichtsfans geschlossen mit dem Stadtbus (max. 8 Pers.) angesteuert. Vor Ort werden dann die kulturellen Hinterlassenschaften der Römer besprochen und deren Anwesenheit, insbesondere in den nachchristlichen Jahrhunderten, exemplarisch am Bad Rappenauer Beispiel, wieder zum Leben erweckt.

Treffpunkt für die nächsten Führungen „Auf den Spuren der Kelten und Römer“ am Samstag, 29. August und Samstag, 26. September ist um 14.00 Uhr am Parkplatzgegenüber dem Wohnmobilstellplatz (Weinbrennerstraße 1). Und dort endet die Tour gegen 17.00 Uhr auch wieder.