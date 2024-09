Spannende Geschichten für mutige Kinder

Lesepate René Ossenberg liest abenteuerliche, spannende und gruselige Geschichten vor. Spaß und Spannung sind für alle Kinder garantiert.

Dieses Mal wird aus „ Beast Quest: Serpio, Eis des Schreckens“ vorgelesen:

Tom und Elenna befinden sich im Königreich Henkrall und treten nicht nur gegen brandgefährliche Biester und hinterlistige Feinde an, sondern müssen auch die böse Zauberin Kensa besiegen …

In den finsteren Minen Henkralls lauert ein eisiger Feind. Tom muss sich dem Biest stellen und an einen besonderen Edelstein gelangen, bevor dieser Kensa in die Hände fällt. Denn damit könnte sie nicht nur Henkrall, sondern auch Avantia ins Chaos stürzen! Wird Tom es schaffen, das Monster zu besiegen und den Stein zu finden?

In Zusammenarbeit mit den Bietigheim-Bissinger Lesepaten e.V.

Für Kinder von 6 – 8 Jahren.

Anmeldung ab 18.9. in der Bücherei, unter 07142-74 486 oder stadtbuecherei[at]bietigheim-bissingen.de. Bitte angeben: Alter des Kindes und eine Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind.