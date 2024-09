Festkonzert zum 50-jährigen Bestehen der St. Johannes-Gemeinde

Mit der Aufsiedelung des Wohngebiets Buch in Bietigheim, in dem viele Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Bleibe fanden, wurden auch neue Gotteshäuser benötigt. Insbesondere auch für die Katholiken in Bietigheim. Nach den Recherchen des Stadtarchivs gab es bereits seit 1966 Planungen zum Bau eines katholischen Gemeindezentrums im Buch. Bis zur Umsetzung dauerte es etwas, aber im August 1972 begannen die Bauarbeiten für die Kirche Sankt Johannes. Am 8. Juli 1973, also vor 50 Jahren, konnte die Grundsteinlegung und das Richtfest gefeiert werden. Zu dem Fest am 8. Juli 1973 kamen rund 500 Personen, darunter auch die damalige Rathausspitze mit Oberbürgermeister Karl Mai und Bürgermeister Manfred List. Die Grundsteinlegung nahm Dekan Paul Kopf aus Steinheim vor. Der Grundstein war vom Bildhauer Alfred Tmé gestaltet worden und zeigt einen Adler, das Symbol des Evangelisten Johannes, sowie die Worte aus dem Johannesevangelium „Alle sollen eins sein“. In den Grundstein fügte man eine Kupferkapsel ein, die unter anderem die Urkunde zur Grundsteinlegung, Tageszeitungen, Geldmünzen und das Programm der Feier enthielt. Am 13. Oktober 1974 wurde die neue Kirche „St. Johannes“ vom Bischof geweiht. In jüngster Zeit (2021) ist St. Johannes Teil der neu errichteten „Katholischen Gesamtkirchengemeinde Bietigheim-Bissingen“ geworden. Das Festkonzert wird gestaltet vom Trompetenensemble Karl-Heinz Halder und Jürgen Benkö an der Orgel. Aufgeführt wird festliche Bläsermusik aus verschiedenen Jahrhunderten.