Maren Gottschalk liest: Jenseits der Ngong Berge

In ‚Jenseits der Ngong Berge‘ zeichnet Maren Gottschalk das außergewöhnliche Leben von Tania Blixen als Romanbiografie nach. Mit 28 Jahren betritt die Dänin 1914 zum erst Mal afrikanischen Boden. In Mombasa wird sie von ihrem zukünftigen Ehemann Baron Bror Blixen erwartet. In den Ngong Bergen in Kenia führen sie eine Kaffeefarm. 17 Jahre später hat sie alles verloren: Ihre Ehe ist gescheitert, ihr Geliebter tot, ihre Farm bankrott. Tania Blixen kehrt in ihr Geburtshaus nördlich von Kopenhagen zurück.

Maren Gottschalk (*1962) studierte Geschichte und Politik und promovierte über Geschichtsschreibung. Sie veröffentlichte zahlreiche, von der Kritik gelobte, Biografien für Jugendliche und Erwachsene.

