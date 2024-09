Genuss, Grusel und Märchen in Bietigheim: Auf dem Brachberg sind die Weinberggeister los!

Bietigheim/Besigheim: Taucht ein in die dunkle Seite der Geschichte und entdecken Sie die schaurigen Geheimnisse, die sich auf dem Brachberg verbergen könnten! Am Samstag, den 19. Oktober 2024, um 17 Uhr, laden wir Sie herzlich zu einer unvergesslichen Gruseltour ein, die von den furchterregenden Geschichten unserer klagenden Klara, alias Erzählerin Stefanie Keller, begleitet wird. Was erwartet Euch? Gruselige Geschichten: Die Erzählerin Stefanie Keller wird Euch mit fesselnden und schaurigen Geschichten verzaubern. Von unheimlichen Legenden bis zu vermeintlich wahren Ereignissen, die das Blut in Euren Adern gefrieren lassen – seit bereit für Gänsehaut! Weinverkostung: Die Familie Zahner, die auf dem Brachberg Wein anbaut, wird Euch ihre köstlichen Weine präsentieren. Erfahrt dabei, wie der Geist in den Wein kommt, während Sie exzellente Weine probieren. Lagerfeuer und Gruselgeschichten: Lasst den Abend am Lagerfeuer ausklingen, während ihr ein leckeres Essen und erfrischende Getränke genießt. Dabei lauscht ihr weiteren schauderhaften Geschichten. Seit bereit, auf dem Brachberg eine Nacht voller Spannung, Wein und schaurigen Geschichten zu erleben. Aber seit gewarnt: Das, was ihr hört, könnte Euch für immer verfolgen… Wir freuen uns auf eine unvergessliche Nacht mit Euch auf dem Brachberg!