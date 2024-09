Lesung mit Silke Schlichtmann

Silke Schlichtmann liest aus der Mattis-Reihe.Mattis, der sehr erfinderisch ist. Aber trotz seiner besten Absichten, erhalten die Eltern immer wieder Beschwerdebriefe der Schule. Z.B. will er seinen Mitschülern beim Stillsitzen helfen und verwendet dafür Sekundenkleber. Dass das natürlich schief gehen muss ist klar und der nächste Lehrerbrief flattert ins Haus der Eltern. Mit Wortspielen, Bilderraten und Musik wird die Lesung interaktiv aufgelockert. Es gibt natürlich auch Einblicke in den Entstehungsprozess der Bücher und die Schüler*innen können am Schluss Fragen stellen.

Silke Schlichtmann, 1967 in Stade geboren, ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, sowie Lektorin und lebt in München. Sie hat zahlreiche Kinderbücher geschrieben. Mit "Bluma und das Gummischlangengeheimnis" (2017) war sie für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 nominiert.

Angebot für Schulklassen – Zielgruppe: Klassenstufe 2

Anmeldung ab 17.9. in der Bücherei Bietigheim, unter 07142-74 486 oder stadtbuecherei@bietigheim-bissingen.de