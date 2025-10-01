Spannende Geschichten für mutige Kinder

Lesepate René Ossenberg liest abenteuerliche, spannende und gruselige Geschichten vor.

Spaß und Spannung sind für alle Kinder garantiert.

Dieses Mal wird aus „Detektivbüro Grusel & Co. – Achtung! Weltraum Glibber“ vorgelesen:

Rocko Grusel und Luis Zack - Experten für gruselige Angelegenheiten aller Art - beobachten eines Abends, wie ein großer Meteorit auf die Erde heruntersaust und kurz darauf eine gleißende Feuersäule emporschießt. Klarer Fall, Rocko und Luis müssen nachsehen, was da los ist. Im Wald stoßen sie auf ein geheimnisvolles Flugobjekt, an Bord eines der gefährlichsten Wesen des gesamten Universums mit einem unstillbaren Appetit auf ALLES! Der ganze Planet ist in Gefahr ….