Spannende Geschichten für mutige Kinder

Lesepate René Ossenberg liest abenteuerliche, spannende und gruselige Geschichten vor. Spaß und Spannung sind für alle Kinder garantiert.

Dieses Mal wird aus „Die Schattenjäger: Frankensteins Bestie“ vorgelesen:

Das Gruseln kann beginnen! Ricky ist total genervt von seiner kleinen Schwester Dodo. Ihr geliebtes Pferd ist krank und ausgerechnet er soll in die Apotheke, um dort ein Medikament zu besorgen. Dabei gibt es wirklich genug andere Dinge, die Ricky lieber täte. Gemeinsam mit seinem Freund Olli macht er sich auf den Weg zu Apotheker Frank N. Stein. Aber in der Dorfapotheke ist einiges seltsam: Aus dem Keller hören sie ein entsetzliches Stöhnen, Röcheln und Poltern. Was geht da unten im Keller vor? Liegt dort etwa jemand mit einem Messer im Rücken? Heimlich schleichen sich die beiden Schattenjäger in die finstere Unterwelt des Apothekers. Dort machen sie eine schaurige Entdeckung: Frank N. Stein hat ein Monster erschaffen! Und noch dazu hat er seine Kreatur nicht unter Kontrolle, denn das Wesen will partout ans Tageslicht. Also müssen sich die beiden Freunde dem Monster entgegenstellen und das Dorf vor seinen Angriffen schützen. Die zwei unerschütterlichen Helden garantieren eine atemberaubende Gruselgeschichte bis zur letzten Seite.