Spannende Geschichten für mutige Kinder

Lesepate René Ossenberg liest abenteuerliche, spannende und gruselige Geschichten vor. Spaß und Spannung sind für alle Kinder garantiert.

Dieses Mal wird aus „Ein Fall für Kwiatkowski - Donner, Blitz und schräge Vögel“ vorgelesen: Im Chaos der Aufräumarbeiten nach einem Unwetter bemerkt Kwiatkowski eine Gruppe von 3 Kindern, die sich verdächtig verhält. Wollen sie die Situation für Plünderungen nutzen?