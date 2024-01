Kammermusik

Gioacchino Rossini (1792 - 1868)

Ouvertüre zur Oper „Der Barbier von Sevilla“,

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Quartett für Fagott und Streichtrio in B-Dur KV 370

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Septett Es-Dur, op. 20

BESCHREIBUNG

Ausführende: Detlev Grevesmühl, Violine

Lydia Bach, Viola

Nicole Amann-Gessinger, Violoncello

Hartmut Gessinger, Kontrabass

Manfred Lindner, Klarinette

Albrecht Holder, Fagott

Mathias Stelzer, Horn

Die berühmte Ouvertüre zu Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“ war schon vor der Uraufführung dieser Oper im Jahre 1816 bei zwei anderen Opern Rossinis zum Einsatz gekommen: bei „Aureliano in Palmira“ sowie bei „Elisabetta, regina d'Inghilterra“. Da der Inhalt der Opern Rossinis in den meisten Fällen für die Ouvertüren selbst ohne Belang und letztere in einer Art verkürzter Sonatenhauptsatz-form angelegt sind, eignen sie sich besonders als eigenständige Musikstücke. Die hier zu hörende Septettfassung entstand vor ca. 25 Jahren als Auftragswerk des „Philharmonischen Oktetts Stuttgart“. Das Mozart’sche Quartett KV 370 ist im Original in F-Dur; es entstand im Jahr 1781 und ist allgemein als „Oboenquartett“ bekannt. Es wurde in neuerer Zeit für das Fagott arrangiert. Das Septett Es-Dur op. 20 hat Ludwig van Beethoven im Jahr 1799 komponiert. Es ist Abschluss und Höhepunkt des Beitrages Beethovens zur sogenannten „Gesellschaftsmusik“ in den ersten Wiener Jahren und nähert sich schon der Sinfonie an. Er widmete es der Kaiserin Maria Theresia. Die Uraufführung fand am 2. April 1800 in Wien statt, - zusammen mit Beethovens 1. Sinfonie, C-Dur, op.21.