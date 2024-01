Planspiel "Festung Europa? Asyl- und Flüchtlingspolitik in der EU"

Wie geht man eigentlich damit um, wenn es in der internationalen Politik zu einer Krise kommt? Die Abteilung Internationale Beziehungen beantwortet diese Frage in ihrem Planspiel. Im Großen Sitzungssaal des Sindelfinger Rathauses werden die Teilnehmenden mit der Asylund Flüchtlingsproblematik auf europäischer Ebene konfrontiert. Sie lernen hierbei die politischen Diskussion und Entscheidungsprozessen sowie die humanitäre Seite der Asyl- und Flüchtlingsproblematik kennen. Im Anschluss an das Planspiel werden die Teilnehmenden über die anstehende Europawahl 2024 informiert. Bei der Europawahl am 09.06.2024 kann bereits ab 16 Jahren gewählt werden. Das Planspiel richtet sich an die Klasse 10. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Ansprechpartnerin für Rückfragen und Anmeldung:

Frau Ariane Schachtschabel, Tel. 07031/94-220 oder

E-Mail ariane.schachtschabel@sindelfingen.de