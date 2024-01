Solarwindrad bauen

Auch Kinder und Jugendliche sind besorgt darüber, dass unser Klima in Gefahr ist, Klimaschutz ist ein beherrschendes Thema jetzt und in Zukunft. Wir müssen unsere Energie aus erneuerbaren Energieformen gewinnen, dazu gehört die Sonnenenergie. Mit diesem Projekt könnt ihr selbst ein Windradmodell bauen, bei dem ein kleines Solarmodul bei Sonneneinstrahlung so viel elektrischen Strom erzeugt, dass der eingebaute Motor eine Luftschraube zum Drehen bringt. Ihr dürft dieses Windradmodell aus vorgefertigten Holzteilen zusammenbauen, das Solarmodul montieren, den Motor einbauen und elektrisch mit dem Solarmodul verbinden. Das fertige Windrad dürft ihr mit nach Hause nehmen und erleben, wie die Sonne die Luftschraube zum Drehen bringt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Anmeldung über die Homepage: www.junge-forscher.info