Das Escape Game zur digitalen Zukunft

Im Jahr 2025 befindet ihr euch als Bewerber in der Zentrale von “General Solutions” (GS), dem Top-Tech- Unternehmen der Epoche. Ihr erwartet ein klassisches Auswahlverfahren, aber dann kommt alles anders… GS’ Slogan «Brighter future, better me» gerät schnell in den Hintergrund. Eure Mission ist es nun, die verborgenen Wahrheiten der digitalen Welt zu entschlüsseln, die das Unternehmen lieber unter Verschluss hält. Dieses Spiel ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Eintauchen in die Komplexität der digitalen Gesellschaft. Es beleuchtet die Manipulation von Emotionen in Geschäftsmodellen und den Einfluss der Digitalisierung auf Politik und Demokratie. Dabei werdet ihr mit drängenden ethischen Fragen konfrontiert: Wer kontrolliert die Daten? Was sind die Risiken von Big Data für Mensch und Gesellschaft? Ihr benötigt keine speziellen Vorkenntnisse, nur Neugier und die Bereitschaft, knifflige Rätsel zu lösen. Macht euch bereit! Die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Das Spielset wird von der Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung bereitgestellt.

Ansprechpartnerin für Rückfragen und Anmeldung:

Diana Bevilacqua, Tel. 07031/94-420 oder

E-Mail Diana.Bevilacqua@sindelfingen.de