Was sieht ein Kurzsichtiger oder ein Weitsichtiger ohne Brille? Wie wird ein Brillenglas geschliffen und in eine Brillenfassung eingesetzt? Wolltest du das schon immer wissen? Wir erklären und zeigen Dir, was dich aus der Welt des Sehens interessiert. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Ansprechpartner für Rückfragen und Anmeldung: Frau Pflüger, E-Mail info24@optikermezger.de