Möchtest du experimentieren, knobeln, ausprobieren und entdecken? Was können Lego-Roboter? Wie hört sich eine andere Sprache an? Was ist das Geheimnis von weißer und schwarzer Farbe? Wissenswertes zur faszinierenden Tierwelt! Diese und viele weitere Themen erwarten dich hier beim Tag des BuntStifts. Hector-Kinderakademie, Buntstift und Schüler-Ingenieur-Akademie geben Einblicke in ihre Arbeit und laden an vielfältigen Stationen zum Mitmachen ein. Zusätzlich gibt es Informationen über die Begabtenförderung im BuntStift (BuntStift - Kinder- und Jugendakedemie Sindelfingen e.V.).

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.